В Бразилии умерла писательница украинского происхождения Вера Вовк. Ей было 96 лет.
Литературоведа не стало 16 июля в Рио-де-Жанейро.
О смерти писательницы сообщил польский и украинский поэт Тадей Карабович в Facebook.
— К сожалению, наша дорога Вера не выдержала и скончалась сегодня утром. Пожалуйста, сообщите ее друзьям и родственникам, что вы знаете. Больше информации предоставим позже, — написал он.
Вера Вовк родилась в Бориславе Львовской области. Детсво провела на Гуцульщине.
С 1945 года находилась в Германии, затем перебралась в Бразилию. В 1949 году вместе с матерью переехала в Рио-де-Жанейро.
Вовк была доктором философии, профессором немецкой литературы и заведующей кафедрой германистики в Федеральном университете Рио-де-Жанейро.
Писала на украинском, немецком и португальском языках. Активно пропагандировала украинскую культуру и язык.
Также она переводила с французского, итальянского, румынского, македонского, старославянского на украинский.
Удостоена многими премиями, среди которых и Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко.
При жизни Вера создал ряд поэтических сборников, среди них – Зоря провідна, Єлегії, Чорні акації, Любовні листи княжни Вероніки, Каппа Хреста и других.