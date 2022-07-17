В Бразилии умерла писательница украинского происхождения Вера Вовк. Ей было 96 лет.

Литературоведа не стало 16 июля в Рио-де-Жанейро.

О смерти писательницы сообщил польский и украинский поэт Тадей Карабович в Facebook.

Сейчас смотрят

— К сожалению, наша дорога Вера не выдержала и скончалась сегодня утром. Пожалуйста, сообщите ее друзьям и родственникам, что вы знаете. Больше информации предоставим позже, — написал он.

Вера Вовк родилась в Бориславе Львовской области. Детсво провела на Гуцульщине.

С 1945 года находилась в Германии, затем перебралась в Бразилию. В 1949 году вместе с матерью переехала в Рио-де-Жанейро.

Вовк была доктором философии, профессором немецкой литературы и заведующей кафедрой германистики в Федеральном университете Рио-де-Жанейро.

Писала на украинском, немецком и португальском языках. Активно пропагандировала украинскую культуру и язык.

Также она переводила с французского, итальянского, румынского, македонского, старославянского на украинский.

Удостоена многими премиями, среди которых и Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко.

При жизни Вера создал ряд поэтических сборников, среди них – Зоря провідна, Єлегії, Чорні акації, Любовні листи княжни Вероніки, Каппа Хреста и других.