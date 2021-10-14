Украинская и советская оперная певица Бэла Руденко умерла на 89 году жизни в Москве.

Трагическую новость сообщил российский критик Андрей Плахов на личной странице в Facebook. Причина смерти артистки пока неизвестна.

Бэла Руденко родилась в 1933 году в Луганской области. До 1988 года она была солисткой оперной труппы Государственного академического Большого театра.

Бэла пела в таких операх как Руслан и Людмила, Иван Сусанин, Севильский цирюльник, Риголетто, Травиата, Царская невеста, Садко, Иоланта.

Свою творческую карьеру она развивала не только в СССР, но и за рубежом: во Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Японии, Канаде и США.

Выступать Белла перестала в 1992 году. После завершения карьеры она возглавила Фонд развития Большого театра, была художественным руководителем оперной труппы Большого театра.

До 2017 году преподавала в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

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