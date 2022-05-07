Умер звезда сериала Друзья Майк Хагерти

Американский актер и звезда сериала Друзья Майк Хагерти умер в возрасте 67 лет.

В культовой ленте он сыграл управителя дома мистера Тригера. Причина смерти актера пока не разглашается. Трагическую новость сообщили на официальной странице сериала Друзья.

— Семья Друзей скорбит о потере Майка Хагерти, нашего Мистера Тригера. Наши мысли – с его семьей, друзьями, коллегами и поклонниками. Выпьем за последний танец! – говорится в сообщении.

Известно, что последние дни своей жизни Майк Хагерти провел в Лос-Анджелесе. В течение шести лет он не появлялся на экранах, однако в 2022-м все же присоединился к съемкам комедии Кто-то где-то.

Также актер сыграл в таких фильмах, как За бортом, Мир Уэйна, сериалах Сайнфелд, Анатомия страсти, Бесстыжие, Бруклин 9-9, Хор, Отчаянные домохозяйки и многих других.

По большей части он запомнился зрителям второстепенными ролями. Хагерти был известен своими пышными усами и памятным чикагским акцентом.

У Майка остались жена Мэри Кэтрин и сестра Мэри Энн Хагерти.