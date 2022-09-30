Український театральний критик і заслужений журналіст Олег Вергеліс помер. Йому було 55 років.

За словами друзів і колег Олега, останнім часом він хворів. Так, ще 29 вересня у Facebook для журналіста шукали кров. Сьогодні, 30 вересня, активістка благодійного фонду Прихилити небо Юлія Самборська написала, що хвороба виявилася сильнішою.

– Я б тобі, Олеже Вергеліс, небо прихилила. Але хвороба виявилася сильнішою. Рідний мій, душа моя… Спочивай. Дуже тебе люблю. Друзі, з приводу прощання напишу згодом. Дякую за підтримку, – написала Юлія.

Користувачі мережі висловлюють свій жаль. Висловилися і відомі люди, серед яких ведуча Наташа Влащенко, продюсер Олена Мозгова, кінорежисер Олесь Санін та інші.

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Зазначимо, Олег Вергеліс писав для багатьох видавництв. У 2009 році він став лауреатом Всеукраїнського конкурсу ЗМІ Золоте перо.

У 2010 році журналіст отримав міжнародну літературну премію імені Юрія Долгорукого, у 2011 році – Гоголівську літературну премію Національної спілки письменників України, а в 2018 Мистецьку премію Київ ім. Амвросія Бучми.