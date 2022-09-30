Украинский театральный критик и заслуженный журналист Олег Вергелис умер. Ему было 55 лет.

По словам друзей и коллег Олега, в последнее время он болел. Так, еще 29 сентября в Facebook для журналиста искали кровь. Сегодня, 30 сентября, активистка благотворительного фонда Приклонить небо Юлия Самборская написала, что болезнь оказалась сильнее.

— Я бы тебе, Олег Вергелис, небо приклонила. Но болезнь оказалась сильнее. Родной мой, душа моя… Покойся. Очень тебя люблю. Друзья, по поводу прощания напишу позже. Спасибо за поддержку, — написала Юлия.

Пользователи сети выражают свое сожаление. Высказались и известные люди, среди которых ведущая Наташа Влащенко, продюсер Елена Мозговая, кинорежиссер Олесь Санин и другие.

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Отметим, Олег Вергелис писал для многих издательств. В 2009 году он стал лауреатом Всеукраинского конкурса СМИ Золотое перо.

В 2010 году журналист получил Международную литературную премию имени Юрия Долгорукого, в 2011 году — Гоголевскую литературную премию Национального союза писателей Украины, а в 2018 Художественную премию Киев им. Амвросия Бучмы.