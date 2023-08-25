В возрасте 58 лет скончался актер Юрий Потапенко. О причинах смерти не сообщается, но за несколько недель до смерти он жаловался на боли в сердце.

Об это заявили коллеги Юрия из Молодого театра.

— Отошел в вечность актер Молодого театра Юрий Потапенко. Ему было 58 лет. Неожиданная новость шокировала семью Молодого. Две недели назад он жаловался на боль в сердце, а сегодня его не стало. В это трудно поверить, трудно принять, — заявили коллеги Потапенко.

Актеры, которые работали с Юрием, опубликовали видео, где он произносит стих — в Молодом театре считают, что в произнесенных словах есть что-то пророческое.

Известно, что большую часть своей карьеры он играл в Молодом театре. Он играл в спектаклях Гагарин и Барселона, Зачарованный, Момент, Осенний блюз, Соломия, Сватовство на Гончаровке.

За его плечами — съемки в 56 кинопроектах, среди которых и культовые для нашей культуры: Тарас Шевченко. Завещание, Кайдашева семья, На линии жизни.

Совсем недавно Украина потеряла еще одного талантливого актера — Алексей Хильский погиб на войне, отвоевывая наши земли на Запорожском направлении. Известно, что он участвовал в контрнаступлении на Херсон, и принимал участие в боях в Бахмуте и Соледаре. Дважды получал ранения, но сражался до последнего вздоха.

Фото: Молодий театр