Письменник-сатирик, естрадний драматург і телеведучий Віктор Коклюшкін помер. Йому було 75 років.

Причина смерті сатирика поки що не відома.

Віктор Коклюшкін народився 27 листопада 1945 року в Москві. Він змінив низку професій, перш ніж розпочати літературну діяльність.

На початку своєї кар’єри він публікував гумористичні оповідання в багатьох журналах і газетах, згодом почав писати для естради.

Трохи згодом Віктор почав виступати на сцені зі своїми монологами, також його тексти виконували багато інших відомих артистів, таких як Євген Петросян, Володимир Винокур, Олена Степаненко, Юхим Шифрін, Клара Новікова та інші.

Коклюшкін був автором багатьох п’єс, програм та вистав.

У 1985 році чоловік почав співпрацювати з телебаченням.

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