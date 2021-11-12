Писатель-сатирик, эстрадный драматург и телеведущий Виктор Коклюшкин умер. Ему было 75 лет.

Причина смерти сатирика пока что не известна.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Он сменил ряд профессий, прежде чем начать литературную деятельность.

В начале своей карьеры он публиковал юмористические рассказы во многих журналах и газетах, после начал писать для эстрады.

Со временем Виктор начал выступать на сцене со своими монологами, также его тексты исполняли многие другие известные артисты, такие как Евгений Петросян, Владимир Винокур, Елена Степаненко, Ефим Шифрин, Клара Новикова и другие.

Коклюшкин был автором многих пьес, программ и спектаклей.

В 1985 году мужчина начал сотрудничать с телевидением, он не только писал сценарии для программ и фильмов, но и сам регулярно появлялся в юмористических передачах.

Его рассказы переводились и печатались с 1972 года во многих странах, среди которых Польша, Венгрия, Германия, Чехословакия, Болгария.

Также Коклюшкин многие годы выступал со своими концертами, среди знаменитых монологов сатирика — Але, Люся, Мы с Петькой, Одноклассники, Конкурс красоты и другие.

Кроме того, он является автором более 10 книг. До 2016 года Виктор являлся колумнистом газеты Аргументы и факты.