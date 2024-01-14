У лікарні в Моксві помер російський публіцист Лев Рубінштейн, що займав антивоєнну позицію. Йому було 76 років.

Помер російський публіцист Лев Рубінштейн

Про смерть громадського діяча повідомила його донька Марія. Приблизно тиждень тому публіциста збив автомобіль, Рубінштейна у важкому стані госпіталізували. У клініці йому зробили операцію та ввели в медикаментозний сон.

Проте дії лікарів не змогли врятувати поета, вранці 14 січня він помер. Проти водія, що збив громадського діяча, порушили кримінальну справу.

Позиція Льва Рубінштейна стосовно вторгення Росії в Україну

У березні 2022 року Рубінштейн підписав відкритий лист, що засуджував російське вторгнення в Україну. Публіцист був послідовним у своїй критиці Кремля. В одному з інтервʼю він зауважив, що не розуміє, як можна “захищати батьківщину на території чужої країни”.

Лев Рубінштейн називав війну жахливим явищем, яка згубно позначається на майбутніх поколіннях.

Фото: Лев Рубінштейн