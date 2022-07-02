Класик радянської анімації, режисер-ілюстратор Леонід Шварцман помер. Йому був 101 рік.

Він був творцем таких мультфільмів, як – 38 папуг, Чебурашка, Кошеня на ім’я Гав та багатьох інших не менш відомих.

Шварцман народився 30 серпня 1920 року в Мінську. З 1948 року працював на кіностудії Союзмультфільм. У 1951 році закінчив ВДІК з дипломом художника-постановника мультфільмів, у тому ж році працював як художник-постановник у співавторстві з Олександром Винокуровим. З 1963 став працювати самостійно, а з 1975 – як режисер.

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Шварцман відомий тим, що як художник-постановник брав участь у створенні візуального образу Чебурашки для мультфільму Крокодил Гена.

Працював переважно з режисерами Левом Атамановим, Романом Качановим, Іваном Уфимцевим, Іваном Аксенчуком.

У 1951 році Леонід одружився з мультиплікатором російсько-польського походження Тетяною Домбровською, яка померла в 2021 році.

Цікавий факт – Леонід Шварцман був перевчений лівша, проте малював все ж лівою рукою.