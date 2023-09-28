Британський актор Майкл Гембон помер у віці 82 років. Він став відомий за роллю Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера.

Гембон помер у лікарні в оточенні своєї дружини Енн і сина Фергуса після нападу пневмонії.

Майл Гембон народився 19 жовтня 1940 року в Ірландії, у п’ятирічному віці переїхав до Англії. Як актор став популярним після початку роботи в Британському національному театрі під керівництвом сера Лоренса Олів’є.

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Гембон зіграв роль професора Альбуса Дамблдора в шести з восьми фільмах про Гаррі Поттера.

Також він знімався у фільмах Кухар, злодій, його дружина та її коханець, Сонна лощина і Госфорд-парк, серіалах Мегре, Емма і Доктор Хто.

За свою 60-річну кар’єру Гембон тричі отримав престижну британську театральну премію Лоренса Олів’є, чотири рази був нагороджений телепремією BAFTA як найкращий актор (1987, 2000, 2001, 2002), номінований на премії Еммі (2002) і Золотий глобус (2003).

Майкл Гембон є одним з найбільш шанованих британських акторів, від 1998 року він – командор ордена Британської імперії. У 2020 році зазначений у списку The Irish Times як один із величніших акторів Ірландії.