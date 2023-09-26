Шотландський актор Девід МакКаллум помер. Зірці серіалу Агенти А. Н. К. Л. було 90 років.

Він пішов із життя в понеділок, 25 вересня, з природних причин в оточенні сім’ї в Нью-Йоркській пресвітеріанській лікарні. Про це повідомив телеканал CBS.

– Девід був обдарованим актором і письменником, його любили багато людей в усьому світі. Він прожив неймовірне життя, і його спадщина житиме вічно завдяки його сім’ї та незліченним годинам, проведеним у кіно і на телебаченні, які ніколи не зникнуть, – йдеться в заяві каналу.