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Помер Девід МакКаллум – зірка серіалу Морська поліція: Спецвідділ

26 Вересня 2023, 13:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дэвид МакКаллум
Джерело: Depositphotos

Шотландський актор Девід МакКаллум помер. Зірці серіалу Агенти А. Н. К. Л. було 90 років.

Він пішов із життя в понеділок, 25 вересня, з природних причин в оточенні сім’ї в Нью-Йоркській пресвітеріанській лікарні. Про це повідомив телеканал CBS.

– Девід був обдарованим актором і письменником, його любили багато людей в усьому світі. Він прожив неймовірне життя, і його спадщина житиме вічно завдяки його сім’ї та незліченним годинам, проведеним у кіно і на телебаченні, які ніколи не зникнуть, – йдеться в заяві каналу.

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