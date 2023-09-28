Британский актер Майкл Гэмбон умер в возрасте 82 лет. Он стал известен по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере.

Гэмбон умер в больнице в окружении своей жены Энн и сына Фергуса после приступа пневмонии.

Майл Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Ирландии, в пятилетнем возрасте переехал в Англию. Как актер стал популярным после начала работы в Британском национальном театре под руководством Лоренса Оливье.

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Гэмбон сыграл профессора Альбуса Дамблдора в шести из восьми фильмов о Гарри Поттере.

Также он снимался в фильмах Повар, вор, его жена и ее любовник, Сонная лощина и Госфорд-парк, сериалах Мегрэ, Эмма и Доктор Кто.

За свою 60-летнюю карьеру Гэмбон трижды получил престижную британскую театральную премию Лоренса Оливье, четыре раза был награжден телепремией BAFTA как лучший актер (1987, 2000, 2001, 2002), номинирован на премии Эмми (2002) и Золотой глобус (2003).

Майкл Гэмбон является одним из самых уважаемых британских актеров, с 1998 года он — командор ордена Британской империи. В 2020 году отмечен в списке The Irish Times как один из величайших актеров Ирландии.