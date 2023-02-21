Помер співзасновник українського гурту Мертвий Півень Любомир Футорський. Музиканту було 51 рік.

Про трагедію заявив лідер гурту Плач Єремії Тарас Чубай у Facebook, де вшанував пам’ять свого колеги.

– Найкращі пісні Мертвого Півня написав Любко Футор. Світла Пам’ять та Царство Небесне. Шок та сум…, – заявив Тарас.

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Вшанував пам’ять також і лідер гурту Батон Андрій Жолоб, який зараз захищає нашу країну з автоматом у руках.

– Вічно дебатуючий, конфліктний, але водночас такий упертий Man from Dzyga, той грубий з Мертвого Півня і Любко, який завжди проти. Вже колись іншого разу пограємо на ЛісПолах. Лети вільно та вічна пам’ять, – заявив Андрій.

Любомир Футорський родом зі Львова – народився у 1972 році, і за місцем проживання відучився в університеті імені Івана Франка. У свої молоді роки він приклав руку до створення групи Мертвий Півень.

Колектив був на вершині популярності в 1990-х, коли багато хто знав музикантів за піснями Ми помремо не в Парижі, Холодно і Я помру від застуди.

Гурт розпався у 2011 році, і з того часу його склад вирушає у найкращий світ. Наприклад, 2021 року помер 50-річний Михайло Барбара від зупинки серця. За словами дружини музиканта Світлани Олешко, Михайло не хворів та мав плани на майбутнє.