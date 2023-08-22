Ушел из жизни итальянский певец, композитор, инструменталист, победитель песенного конкурса в Санремо и Евровидения-1990 Тото Кутуньо. Ему было 80 лет.

После продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже, сообщил его менеджер Данило Манкузо. Кутуньо умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его госпитализировали ранее.

Стоит отметить, что певец много лет боролся с онкологией. В 2007 году у него обнаружили опухоль простаты, после чего его прооперировали.

Однако перед его концертным туром в России в январе 2009 года болезнь вернулась. Кутуньо пришлось пройти курс химиотерапии.

После этого певец вернулся к сцене. Известно, что у него не было правой почки, поэтому он не мог долго стоять.

Кутуньо — отношения с Украиной и Россией

В 2014 году Тото Кутуньо выступил с Кварталом 95 и высказался о войне в Украине. Журналистам он признался, что очень рад снова приехать в Украину, и даже не раздумывал, получив приглашение.

— Как и все, я смотрю новости и знаю, что тут у вас происходит. Очень переживаю и выражаю вам глубокое сочувствие. Невозможно представить, что в 2014 году в Украине развязана война такого масштаба, гибнут мирные люди. Мне очень жаль, — сказал тогда певец.

В 2019 году известного итальянского певца Тото Кутуньо снова пустили в Украину, несмотря на поздравление российского диктатора Владимира Путина.

Тогда Кутуньо поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Личное послание от певца появилось на YouTube-канале Друзья Путина в Италии и во всем мире.

Народные депутаты тогда подали жалобу в Службу безопасности Украины. Как утверждал нардеп восьмого созыва Виктор Романюк, Кутуньо поддерживал политику Путина, оккупацию Крыма, четко и последовательно выполнял приказы российских спецслужб.

Как рассказал тогда сам Кутуньо украинским журналистам, он не согласен с действиями Путина в Крыму, а поздравление посвятил не лично президенту РФ.

Он отметил, что ему неоднократно предлагали выступить на временно оккупированном Крымском полуострове, однако певец всегда отказывался от этого предложения.

Артист неоднократно выступал в России и странах бывшего СССР. По данным из открытых источников, у Кутуньо должен был состояться концерт 14 ноября 2021 года в Кремлевском дворце.

Из-за пандемии коронавируса это выступление перенесли на 12 ноября 2022 года. Однако концерт в Москве все же отменили без сообщения официальной причины.

Среди самых известных песен Кутуньо — L’italiano, Solo noi, Mediterraneo, Cantando и другие.

Источник: RAI