Помер німецький музикант, композитор і продюсер Френк Фаріан. Засновника культового гурту Boney M не стало у віці 82 років.

Френк Фаріан помер – що відомо

Музикант помер 23 січня у своєму будинку в Маямі, штат Флорида, США. Про це повідомили представники Френка.

Причина смерті невідома, але у 2022 році Френку замінили серцевий клапан, після чого він пересів на інвалідне крісло і був змушений використовувати дихальний апарат.

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Фаріан найбільш відомий як засновник гурту Boney M. Саме його авторству належать такі хіти колективу, як Daddy Cool, Rasputin тощо.

За свою кар’єру він також працював з такими легендами музики, як Meat Loaf і Стіві Вандер. Також музикант брав участь у створенні таких відомих поп-проєктів, як Eruption, Milli Vanilli, La Bouche, Chilli та інших.

Музика, вироблена компанією Фаріана, широко використовується в рекламі, кінофільмах, спектаклях і мюзиклах. А трек Rasputin, через 43 роки після першої публікації, отримав повторний успіх завдяки платформі TikTok.

На рахунку Френка Фаріана безліч синглів і альбомів.