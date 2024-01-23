Умер немецкий музыкант, композитор и продюсер Фрэнк Фариан. Основателя культовой группы Boney M не стало в возрасте 82 лет.

Фрэнк Фариан умер — что известно

Музыкант скончался 23 января в своем доме в Майами, штат Флорида, США. Об этом сообщили представители Фрэнка.

Причина смерти неизвестна, но в 2022 году Фрэнку заменили сердечный клапан, после он пересел на инвалидное кресло и был вынужден использовать дыхательный аппарат.

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Фариан наиболее известен, как основатель группы Boney M. Именно его авторству принадлежат такие хиты коллектива, как Daddy Cool, Rasputin и другие.

За свою карьеру он также работал с такими легендами музыки, как Meat Loaf и Стиви Уандер. Также музыкант участвовал в создании таких известных поп-проектов как Eruption, Milli Vanilli, La Bouche, Chilli и других.

Музыка, произведенная компанией Фариана, широко используется в рекламе, кинофильмах, спектаклях и мюзиклах. А трек Rasputin, спустя 43 года после первой публикации, получил повторный успех, благодаря платформе TikTok.

На счету Фрэнка Фариана множество синглов и альбомов.