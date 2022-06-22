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Помер автор хіта Шоколадный заяц П’єр Нарцис

22 Червня 2022, 11:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Помер автор хіта Шоколадный заяц П’єр Нарцис

Помер російський співак П’єр Нарцис. Музиканту було 45 років.

Про смерть автора хіта Шоколадный заяц повідомила його єдина донька Кароліна-Крістель. Причина смерті поки що не відома.

– Дякую, тату, тобі за все. Це така людина, яку я ставитиму в приклад все своє життя, людина, яку я буду шанувати, яка поставила мене на ноги… Дав фундамент у цьому житті та настанови, я йому правда вдячна. Тато – це приклад для мене. Мені дуже шкода, що його поряд зі мною не буде, – написала Кароліна в Instagram.

17-річна донька артиста додала, що відпускає батька з чистою совістю, серцем та душею.

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– Шкода, що я так мало провела з ним часу, але коли Всевишній так захотів, то хай буде покірна доля. Усі ми діти господні і повертаємось додому. Буде мій час, і я покірно прийму це. Я вдячна долі, Богу, цьому життю… Усьому вдячна. І татові, – зазначила Крістель.

Фото: П’єр Нарцис Мукуту

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