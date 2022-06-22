Помер російський співак П’єр Нарцис. Музиканту було 45 років.

Про смерть автора хіта Шоколадный заяц повідомила його єдина донька Кароліна-Крістель. Причина смерті поки що не відома.

– Дякую, тату, тобі за все. Це така людина, яку я ставитиму в приклад все своє життя, людина, яку я буду шанувати, яка поставила мене на ноги… Дав фундамент у цьому житті та настанови, я йому правда вдячна. Тато – це приклад для мене. Мені дуже шкода, що його поряд зі мною не буде, – написала Кароліна в Instagram.

17-річна донька артиста додала, що відпускає батька з чистою совістю, серцем та душею.

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– Шкода, що я так мало провела з ним часу, але коли Всевишній так захотів, то хай буде покірна доля. Усі ми діти господні і повертаємось додому. Буде мій час, і я покірно прийму це. Я вдячна долі, Богу, цьому життю… Усьому вдячна. І татові, – зазначила Крістель.

Фото: П’єр Нарцис Мукуту