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Помер автор хіта Gangsta’s Paradise репер Куліо

29 Вересня 2022, 09:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Помер автор хіта Gangsta’s Paradise репер Куліо
Джерело: Depositphotos

Американський репер Куліо (справжнє ім’я – Артіс Леон Айві) помер. Йому було 59 років.

Менеджер музиканта Ярез Посі сказав, що артист помер 28 вересня в Лос-Анджелесі. Деталі смерті автора хітів Gangsta’s Paradise і Fantastic Voyag поки невідомі.

У 1995 році Куліо отримав світову популярність. Тоді у фільмі Небезпечні уми пролунав його трек Gangsta’s Paradise. У тому ж році сингл став найбільш продаваним в США, очолив чарти в 13 країнах і отримав премію Греммі.

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За всю свою кар’єру артист випустив вісім альбомів, останній вийшов в 2015 році.

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Джерело
ABC News
Теги
Смерть
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