На територію особняка британського актора Бенедикта Камбербетча в Північному Лондоні увірвався чоловік із ножем. Зірка кіновсесвіту Marvel у будинку перебував із дружиною та їхніми трьома дітьми.

35-річний Джек Бісселл пробрався через залізні ворота палісадника в будинку актора вартістю 3,5 млн фунтів стерлінгів і почав погрожувати.

– Я знаю, що ви переїхали сюди, я сподіваюся, що він згорить вщент, – кричав зловмисник.

Потім він узяв один із вазонів із рослиною і кинув його в стіну будинку, зірвав домофон за допомогою ножа і плюнув у нього.

– Звісно, вся сім’я була нажахана і думала, що цей хлопець має намір проникнути всередину і заподіяти їм шкоду. На щастя, це ніколи не заходило так далеко… Той факт, що це було цілеспрямоване вторгнення, робить його ще більш страшним, – сказало близьке джерело до сім’ї актора.

Бісселл зник із місця події, але був заарештований після того, як поліція виявила його ДНК. Його заарештували, оштрафували на 250 фунтів стерлінгів і засудили до трирічного заборонного судового наказу, згідно з яким він має триматися від сім’ї Камбербетчів і району їхнього проживання якомога далі.

Чому чоловік так вчинив – невідомо, проте раніше у нього вже були проблеми із законом.