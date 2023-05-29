Американська співачка й акторка Селена Гомес накричала на охоронця під час концерту виконавиці Бейонсе в Парижі.

Так, чоловік ішов за Селеною, яка зупинилася і висловила йому своє обурення. Помітно, що акторка досить зла на нього.

Selena Gomez defended a fan from being pushed by her own security guard.❤️

Selena defended her fans so strongly!!!#SelenaGomez #PriyAnkit pic.twitter.com/H2nsK3VGTO — Forgella (@Forgella26) May 28, 2023

У мережі припустили, що чоловік може бути з особистої охорони Гомес, оскільки помічений з нею і на інших відео з концерту.

Також висловили й інші припущення щодо причин злості Селени – нібито те, що вона запізнюється на концерт, або ж те, що охоронець грубо поводиться з фанатами.

Крім того, на одному з роликів чоловік відштовхує подругу співачки Ракель Стівенс. Шанувальники Гомес назвали його агресивним.

THE BODYGUARD PUSHING RAQUELLE I CANT ???? pic.twitter.com/EsUGVJ565l — emrah ???? (fan account) (@skinnysel) May 27, 2023

Гомес була однією з багатьох знаменитостей, які відвідали виступ Бейонсе. У натовпі також були Наталі Портман, Кріс Дженнер, Ленні Кравіц та інші.