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Грубіянив фанам і штовхав подругу. Селена Гомес накричала на охоронця

29 Травня 2023, 11:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Селена Гомес
Джерело: Depositphotos

Американська співачка й акторка Селена Гомес накричала на охоронця під час концерту виконавиці Бейонсе в Парижі.

Так, чоловік ішов за Селеною, яка зупинилася і висловила йому своє обурення. Помітно, що акторка досить зла на нього.

У мережі припустили, що чоловік може бути з особистої охорони Гомес, оскільки помічений з нею і на інших відео з концерту.

Також висловили й інші припущення щодо причин злості Селени – нібито те, що вона запізнюється на концерт, або ж те, що охоронець грубо поводиться з фанатами.

Крім того, на одному з роликів чоловік відштовхує подругу співачки Ракель Стівенс. Шанувальники Гомес назвали його агресивним.

Гомес була однією з багатьох знаменитостей, які відвідали виступ Бейонсе. У натовпі також були Наталі Портман, Кріс Дженнер, Ленні Кравіц та інші.

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Джерело
PageSix
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