На территорию особняка британского актера Бенедикта Камбербэтча в Северном Лондоне ворвался мужчина с ножом. Звезда киновселенной Marvel в доме находился с женой и их тремя детьми.

35-летний Джек Бисселл пробрался через железные ворота палисадника в доме актера стоимостью 3,5 млн фунтов стерлингов и произнес серию угроз.

— Я знаю, что вы переехали сюда, я надеюсь, что он сгорит дотла, — кричал злоумышленник.

Затем он взял один из вазонов с растением и кинул его в стену дома, сорвал домофон с помощью ножа и плюнул в него.

— Естественно, вся семья была в ужасе и думала, что этот парень собирается проникнуть внутрь и причинить им вред. К счастью, это никогда не заходило так далеко… Тот факт, что это было целенаправленное вторжение, делает его еще более пугающим, — сказал близкий источник к семье актера.

Бисселл скрылся с места происшествия, но был арестован после того, как полиция обнаружила его ДНК. Его арестовали, оштрафовали на 250 фунтов стерлингов и приговорили к трехлетнему запретительному судебному приказу, согласно которому он должен держаться от семьи Камбербэтчей и района их проживания как можно дальше.

Почему мужчина так поступил — неизвестно, однако ранее у него уже были проблемы с законом.