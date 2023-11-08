Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Пограв у баскетбол: Олександр Педан проведе два місяці на милицях

8 Листопада 2023, 11:29
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Олександр Педан

Ведучий Олександр Педан дістав спортивну травму ноги. Шоумен невдало зіграв у баскетбол у Харкові.

Що сталося з ногою Олександра Педана

У сториз на своїй сторінці в Instagram Педан поділився з підписниками подробицями неприємного інциденту. Зʼясувалося, що все сталося наприкінці гри.

Зараз дивляться

 

– Смикнув ногу і розірвав ахілл, – розповів шоумен.

Після цього Педан звернувся по допомогу до хірургів.

Як почувається Олександр Педан після травми

Ведучому зробили операцію в Центрі спортивної медицини та зшили ахіллове сухожилля. Тепер йому доведеться близько двох місяців провести на милицях. Ставати на ногу Олександру не можна, проте він продовжує активно працювати та навіть сам їздить за кермом. Щоправда, зізнається Педан, тепер він скрізь запізнюється.

Читайте також:
Олександр ПеданКіно з користю: Олександр Педан розповів, що дивиться для прокачки англійської

Фото: Олександр Педан

Теги
Олександр Педан Травма
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь