Ведучий Олександр Педан дістав спортивну травму ноги. Шоумен невдало зіграв у баскетбол у Харкові.

Що сталося з ногою Олександра Педана

У сториз на своїй сторінці в Instagram Педан поділився з підписниками подробицями неприємного інциденту. Зʼясувалося, що все сталося наприкінці гри.

Зараз дивляться

– Смикнув ногу і розірвав ахілл, – розповів шоумен.

Після цього Педан звернувся по допомогу до хірургів.

Як почувається Олександр Педан після травми

Ведучому зробили операцію в Центрі спортивної медицини та зшили ахіллове сухожилля. Тепер йому доведеться близько двох місяців провести на милицях. Ставати на ногу Олександру не можна, проте він продовжує активно працювати та навіть сам їздить за кермом. Щоправда, зізнається Педан, тепер він скрізь запізнюється.

Фото: Олександр Педан