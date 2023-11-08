Ведущий Александр Педан получил спортивную травму ноги. Шоумен неудачно сыграл в баскетбол в Харькове.

Что произошло с ногой Александра Педана

В сториз на своей странице в Instagram Педан поделился с подписчиками подробностями неприятного инцидента. Выяснилось, что все произошло в конце игры.

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— Дернул ногу и разорвал ахилл, — рассказал шоумен.

После этого Педан обратился за помощью к хирургам.

Как чувствует себя Александр Педан после травмы

Ведущему сделали операцию в Центре спортивной медицины и сшили ахиллово сухожилие. Теперь ему придется около двух месяцев провести на костылях. Становиться на ногу Александру нельзя, однако он продолжает активно работать и даже сам ездит за рулем. Правда, признается Педан, теперь он везде опаздывает.

Фото: Александр Педан