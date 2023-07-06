Крістіна Решетнік розповіла про поповнення в родині: Нарешті дівчинка

Блогерка Крістіна Решетнік розповіла про поповнення у великій родині – народилася племінниця. Про це дружина ведучого Григорія Решетніка розповіла в Instagram, де й показала зворушливі знімки.

– Нарешті дівчинка. Як ми чекали її, нашу маленьку красуню-племінницю! Спасибі вам, наші рідні, Катерина та Ігор Копитіни за таке маленьке щастя. Мені личить?, – підписала свої фото з дівчинкою Крістіна.

На знімках можна побачити, як Решетнік тримає дівчинку на руках і обіймає.

Користувачі мережі вже привітали блогерку з поповненням у великій родині:

З першою дівчинкою! Сподіваюся у Вашій родині теж з’явиться принцеса;

Дуже чекаю того дня, коли і у вас на світ з’явиться дівчинка;

Це ж ваша племінниця? Здоров’я і щастя маленькій красуні. Тепер у неї стільки старших захисників;

Вам дуже личить, Крістіно, маленьке таке щастя!

Нагадаємо, що сама Крістіна – мати трьох синів.

Нещодавно Решетник нарвалася на критику за відвідування концерту Бейонсе. Дружина ведучого заявила, що вона заряджалася позитивом і помріяла, щоб співачка світового масштабу приїхала виступати до Києва на НСК Олімпійський. Христина додала, що їй нема чого приховувати від суспільства, адже вона завжди живе за законом.