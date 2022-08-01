Кінокомпанія Disney опублікувала перший трейлер Андора – це шоу у всесвіті Зоряних війн. По ролику стало відомо, що реліз довелося трохи відкласти – з літа до осені.

У ролику розкажуть передісторію Кассіана Андора – він був членом загону Ізгою, і зміг добути креслення Зірки смерті. Фанати космічної саги зрадіють поверненню до своєї ролі актора Дієго Луни.

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До нього приєднаються й інші зірки – Стеллан Скарсгард, Женев’єв О’Райлі та Адріа Архона.

Поки відомо тільки про вихід першого сезону – він включатиме 12 епізодів. Розробники шоу підтвердили, що Disney зробила ставку на проєкт, адже у процесі створення перебуває другий сезон. Цілком можливо, що глядачі вже знають кінцівку – історія має прийти до перших сцен фільму Ізгой-один, який вийшов у прокат у 2016 році.

Перші серії вийдуть 21 вересня – раніше повідомлялося про прем’єра 31 серпня 2022 року. Шоу буде доступним на Disney+, і перші три частини вийдуть відразу, а решта радуватиме раз на тиждень.

Андор – вже четвертий серіал у рамках космічної саги. Виробництво розпочалося ще у 2017 році, а другий сезон почнуть знімати вже у листопаді 2022 року.

Для любителів фентезі компанія HBO випустила трейлер серіалу Дім дракона, який є приквелом культового проєкту Гри престолів.