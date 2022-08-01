Кинокомпания Disney опубликовала первый трейлер Андор — это шоу во вселенной Звездных войн. По ролику стало известно, что релиз пришлось немного отложить — с лета на осень.

В ролике расскажут предысторию Кассиана Андора — он был членом отряда Изгой, и смог добыть чертежи Звезды смерти. Фанаты космической саги обрадуются возвращению к своей роли актера Диего Луны.

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К нему присоединятся и другие звезды — Стеллан Скарсгард, Женевьев О’Райли и Адриа Архона.

Пока известно только об выходе первого сезона — он будет включать в себя 12 эпизодов. Разработчики шоу подтвердили, что Disney сделала ставку на проект, ведь в процессе создания находится второй сезон. Вполне возможно, что зрители уже знают концовку — история должна прийти к первым сценам фильма Изгой-один, который вышел в прокат в 2016 году.

Первые серии выйдут 21 сентября — до этого сообщалось о премьере 31 августа 2022 года. Шоу будет доступным на Disney+, и первые три части выйдут сразу, а остальные будут радовать раз в неделю.

Андор — уже четвертый сериал в рамках космической саги. Производство началось еще в 2017 году, а второй сезон начнут снимать уже в ноябре 2022 года.

Для любителей фентези, компания HBO выпустила трейлер сериала Дом дракона, который является приквелом культового проекта Игры престолов.