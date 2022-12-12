Телеведуча Леся Нікітюк показала зворушливу зустріч із українцями в Польщі.
Артистка вирушила до Варшави, де вирішила побачитись зі своїми шанувальниками. Відповідним відео Леся поділилася в Instagram.
– Українці за кордоном – одна родина, – написала Нікітюк.
На зустріч із ведучою прийшли люди з Краматорська, Миколаєва та інших міст.
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Шанувальники під відео зазначили, що відео вийшло дуже зворушливим.
- Плачу. Дуже зворушливе відео. Про нас усіх.
- Наші найкращі!
- Лесю, ви гарні душею.
- Їм там не легше. Так жаль наших людей, яким довелося виїхати.
- Чекаємо на вас у Берліні! Тут нас також дуже багато.
- Сльози кап-кап.
- Україна понад усе! – Пишуть користувачі мережі.