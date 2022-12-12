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Плачу, це про всіх нас: Нікітюк показала зустріч із українцями в Польщі

12 Грудня 2022, 12:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Леся Никитюк
Джерело: Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк показала зворушливу зустріч із українцями в Польщі.

Артистка вирушила до Варшави, де вирішила побачитись зі своїми шанувальниками. Відповідним відео Леся поділилася в Instagram.

– Українці за кордоном – одна родина, – написала Нікітюк.

На зустріч із ведучою прийшли люди з Краматорська, Миколаєва та інших міст.

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Шанувальники під відео зазначили, що відео вийшло дуже зворушливим.

  • Плачу. Дуже зворушливе відео. Про нас усіх.
  • Наші найкращі!
  • Лесю, ви гарні душею.
  • Їм там не легше. Так жаль наших людей, яким довелося виїхати.
  • Чекаємо на вас у Берліні! Тут нас також дуже багато.
  • Сльози кап-кап.
  • Україна понад усе! – Пишуть користувачі мережі.
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Теги
Варшава Леся Нікітюк
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