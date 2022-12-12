Телеведуча Леся Нікітюк показала зворушливу зустріч із українцями в Польщі.

Артистка вирушила до Варшави, де вирішила побачитись зі своїми шанувальниками. Відповідним відео Леся поділилася в Instagram.

– Українці за кордоном – одна родина, – написала Нікітюк.

На зустріч із ведучою прийшли люди з Краматорська, Миколаєва та інших міст.

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Шанувальники під відео зазначили, що відео вийшло дуже зворушливим.