Телеведущая Леся Никитюк показала трогательную встречу с украинцами в Польше.

Артистка отправилась в Варшаву, где решила увидеться со своими поклонниками. Соответствующим видео Леся поделилась в Instagram.

— Украинцы за границей — одна семья, — написала Никитюк.

На встречу с ведущей пришли люди из Краматорска, Николаева и других городов.

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Поклонники под видео отметили, что видео получилось очень трогательным.