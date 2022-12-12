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Плачу, это про всех нас: Никитюк показала встречу с украинцами в Польше

12 декабря 2022, 12:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Леся Никитюк
Источник: Леся Нікітюк

Телеведущая Леся Никитюк показала трогательную встречу с украинцами в Польше.

Артистка отправилась в Варшаву, где решила увидеться со своими поклонниками. Соответствующим видео Леся поделилась в Instagram.

— Украинцы за границей — одна семья, — написала Никитюк.

На встречу с ведущей пришли люди из Краматорска, Николаева и других городов.

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Поклонники под видео отметили, что видео получилось очень трогательным.

  • Плачу. Очень трогательное видео. Про всех нас.
  • Наши самые лучшие!
  • Леся, вы красивы душой.
  • Им там не легче. Так жаль наших людей, которым пришлось уехать.
  • Ждем вас в Берлине! Тут нас тоже очень много.
  • Слезы кап-кап.
  • Украина превыше всего! — Пишут пользователи сети.
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Варшава Леся Нікітюк
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