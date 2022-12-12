Телеведущая Леся Никитюк показала трогательную встречу с украинцами в Польше.
Артистка отправилась в Варшаву, где решила увидеться со своими поклонниками. Соответствующим видео Леся поделилась в Instagram.
— Украинцы за границей — одна семья, — написала Никитюк.
На встречу с ведущей пришли люди из Краматорска, Николаева и других городов.
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Поклонники под видео отметили, что видео получилось очень трогательным.
- Плачу. Очень трогательное видео. Про всех нас.
- Наши самые лучшие!
- Леся, вы красивы душой.
- Им там не легче. Так жаль наших людей, которым пришлось уехать.
- Ждем вас в Берлине! Тут нас тоже очень много.
- Слезы кап-кап.
- Украина превыше всего! — Пишут пользователи сети.