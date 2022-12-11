Наприкінці лютого 2022 року російська армія незаконно перетнула кордон України зі сторони Білорусі та посунула на Київ. Був план взяти столицю за три дні, та він із тріском провалився. Єдине місце, де окупанти мали хоч якийсь шанс прорватись у бік Києва, стало село Мощун, розташоване за 30 км від столиці. Але саме це невелике село зупинило ворога.

– Зараз у Мощуні, на жаль, майже жодного вцілілого будинку. Що не зруйновано вщент, то випалено. Від деяких хат лишилися самі стіни, а від деяких – тільки піч… – розповідає Леся Нікітюк у своєму проєкті LeМаршрутка.

Під час зйомок телеведуча зустрілася та поспілкувалася з жителями села Мощун.

Зараз дивляться

– 25 лютого ми вже не могли безпечно пересуватися, зв’язку не було взагалі. Потім зникло світло. Ми могли інколи всі разом зібратися, від генератора трохи підзарядити телефони, набрати води й розбігтися знову. Гупало всюди, весь час лунав свист снарядів, і ми не знали, куди вони приземляться, – розповідає мешканка села, будинок якої знищили окупанти.

Майже жодного вцілілого будинку: Леся Нікітюк відвідала село, яке стримало ворога при наступі на Київ / 3 зображення

Розлиття річки Ірпінь не встигло дійти до цього села, тож окупанти постійно намагалися навести понтони та форсувати водойму.

– Це був їхній крайній варіант проходу на Київ. Ворог намагався по-різному форсувати цю річку: з використанням техніки, пішим порядком, човнами. Але будь-які їхні потуги стримувала наша артилерія. Також ми бачили цивільних людей, які з особистою мисливською зброєю давали відсіч ворогу, намагалися групуватись у підрозділи та зустрічати окупантів на всіх лініях, – пояснює військовий-спецпризначенець, який брав участь у битві за Київ.

Запеклі бої тривали там увесь час. Частина населеного пункту постійно переходила то під контроль українських військових, то під контроль ворога. Всі розуміли, що, на жаль, у цьому селі може закінчитися оборона Києва.