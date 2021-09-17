Музичний гурт Placebo випустив кліп на новий сингл Beautiful James. Це перша пісня за останні п’ять років. Placebo також пообіцяли, що скоро випустять повноцінний музичний альбом.
Трек Beautiful James звучатиме дуже знайомо для справжніх шанувальників гурту. Пісня звучить в пізнаваному стилі, хоч і написана в незвичайній манері. У період безсоння співак і гітарист Браян Молко і басист Стефан Олсдал спочатку вигадали атмосферу і назву пісні, а потім почали роботу над музикою.
– Якщо пісня викликає роздратування у затиснутих і зарозумілих людей, то це просто чудово. Я хочу, щоб кожен слухач виявляв у ній свою особисту історію – я дійсно не хочу розповідати вам, як себе почувати, – додав вокаліст гурту Брайан.
Гурт також підтвердив, що вони закінчили роботу над своїм восьмим альбомом. Він стане повноцінним продовженням попереднього альбому.
Placebo – британський гурт, що виконує альтернативний рок і інді-рок. Музичний колектив бере свій початок в 1994 році, і відтоді став всесвітньою відомим. Останній альбом з’явився у вересні 2013 року під назвою Loud Like Love. Критики неоднозначно поставилися до цього релізу.
Гурт неодноразово грав концерти й на території України — фанатів Placebo серед українців величезна кількість.