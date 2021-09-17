Музичний гурт Placebo випустив кліп на новий сингл Beautiful James. Це перша пісня за останні п’ять років. Placebo також пообіцяли, що скоро випустять повноцінний музичний альбом.

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Трек Beautiful James звучатиме дуже знайомо для справжніх шанувальників гурту. Пісня звучить в пізнаваному стилі, хоч і написана в незвичайній манері. У період безсоння співак і гітарист Браян Молко і басист Стефан Олсдал спочатку вигадали атмосферу і назву пісні, а потім почали роботу над музикою.

– Якщо пісня викликає роздратування у затиснутих і зарозумілих людей, то це просто чудово. Я хочу, щоб кожен слухач виявляв у ній свою особисту історію – я дійсно не хочу розповідати вам, як себе почувати, – додав вокаліст гурту Брайан.

Гурт також підтвердив, що вони закінчили роботу над своїм восьмим альбомом. Він стане повноцінним продовженням попереднього альбому.

Placebo – британський гурт, що виконує альтернативний рок і інді-рок. Музичний колектив бере свій початок в 1994 році, і відтоді став всесвітньою відомим. Останній альбом з’явився у вересні 2013 року під назвою Loud Like Love. Критики неоднозначно поставилися до цього релізу.

Гурт неодноразово грав концерти й на території України — фанатів Placebo серед українців величезна кількість.