Музыкальная группа Placebo выпустила клип на новый сингл Beautiful James. Это первая песня за последние пять лет. Placebo также пообещала, что скоро выпустит полноценный музыкальный альбом.

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Трек Beautiful James будет звучать очень знакомо для настоящих поклонников группы. Песня звучит в узнаваемом стиле, хоть и написана в необычной манере. В период бессонницы певец и гитарист Брайан Молко и басист Стефан Ольсдаль сначала придумали атмосферу и название песни, а затем начали работу над музыкой.

— Если песня вызывает раздражение у зажатых и заносчивых людей, то это просто замечательно. Я хочу, чтобы каждый слушатель обнаруживал в ней свою личную историю — я действительно не хочу рассказывать вам, как себя чувствовать, — добавил вокалист группы Брайан.

Группа также подтвердила, что они закончили работу над своим восьмым альбомом. Он станет полноценным продолжением предыдущего альбома.

Placebo — британская группа, исполняющая альтернативный рок и инди-рок. Музыкальный коллектив берет свое начало в 1994 году, и с тех пор стал всемирно известным. Последний альбом появился в сентябре 2013 года под названием Loud Like Love. Критики неоднозначно отнеслись к этому релизу.

Группа неоднократно играла концерты и на территории Украины — фанатов Placebo среди украинцев огромное количество.