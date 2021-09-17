Музыкальная группа Placebo выпустила клип на новый сингл Beautiful James. Это первая песня за последние пять лет. Placebo также пообещала, что скоро выпустит полноценный музыкальный альбом.
Трек Beautiful James будет звучать очень знакомо для настоящих поклонников группы. Песня звучит в узнаваемом стиле, хоть и написана в необычной манере. В период бессонницы певец и гитарист Брайан Молко и басист Стефан Ольсдаль сначала придумали атмосферу и название песни, а затем начали работу над музыкой.
— Если песня вызывает раздражение у зажатых и заносчивых людей, то это просто замечательно. Я хочу, чтобы каждый слушатель обнаруживал в ней свою личную историю — я действительно не хочу рассказывать вам, как себя чувствовать, — добавил вокалист группы Брайан.
Группа также подтвердила, что они закончили работу над своим восьмым альбомом. Он станет полноценным продолжением предыдущего альбома.
Placebo — британская группа, исполняющая альтернативный рок и инди-рок. Музыкальный коллектив берет свое начало в 1994 году, и с тех пор стал всемирно известным. Последний альбом появился в сентябре 2013 года под названием Loud Like Love. Критики неоднозначно отнеслись к этому релизу.
Группа неоднократно играла концерты и на территории Украины — фанатов Placebo среди украинцев огромное количество.