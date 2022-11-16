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Песня Ротару на новый лад: Никитюк спела об освобождении Херсона и трезубце на Кремле

16 ноября 2022, 18:12
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Леся Нікітюк
Источник: Леся Нікітюк

Телеведущая Нового канала Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников своими музыкальными способностями. Артистка презентовала композицию Тільки тільки по мотивам песни Софии Ротару Только этого мало.

В треке Леся спела об освобождении Херсона, в который 11 ноября зашли ВСУ, отметив, что украинцам этого мало. Далее Никитюк упомянула Донбас, Луганск и полуостров Крым, подчеркнув, что и возвращение этих территорий домой будет нам мало.

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Посмеялась ведущая и с Кремля, отметив, что когда на нем будет тризуб, то все равно этого будет недостаточно.

Пользователи сети оценили шутливую песню Леси, отметив, что ждут уже следующего хита.

  • Браво, Лесюня! Давно ждала твой новый хит! Это именно то, что надо сейчас!
  • Леся Ивановна, это хит! Ждем следующий шедевр.
  • Класс. Хочется слушать и слушать.
  • Точно, все так и будет!
  • Леся, это огонь! — Пишут в комментариях под песней.
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Теги
Леся Нікітюк Песня София Ротару
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