Телеведущая Нового канала Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников своими музыкальными способностями. Артистка презентовала композицию Тільки тільки по мотивам песни Софии Ротару Только этого мало.

В треке Леся спела об освобождении Херсона, в который 11 ноября зашли ВСУ, отметив, что украинцам этого мало. Далее Никитюк упомянула Донбас, Луганск и полуостров Крым, подчеркнув, что и возвращение этих территорий домой будет нам мало.

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Посмеялась ведущая и с Кремля, отметив, что когда на нем будет тризуб, то все равно этого будет недостаточно.

Пользователи сети оценили шутливую песню Леси, отметив, что ждут уже следующего хита.