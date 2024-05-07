Зірка української естради Павло Зібров вправно поводиться не лише з мікрофоном, а й із лопатою. Добре підкріпившись пасками на Великдень, пішов на город, взявши із собою в підмогу улюбленицю Габріеллу.

Чим зайнявся Павло Зібров після Великодня

У Світлий вівторок артист вирішив садити картоплю. Він показав уже готові лунки та сказав, що Габріелла поклала туди все, що треба.

– З одної картопельки вийде вісім-десять добрих картоплин, – спрогнозував Павло Зібров.

На землі виконавець хіта Хрещатик працював босоніж. Габріелла нерухомо сиділа поруч, уважно спостерігаючи за кожною його дією.

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Роботою на городі артист викликав дискусію в коментарях. Дехто з підписників обурився, що співак не шанує традицій і не відпочиває від важкої фізичної праці. З ними вступили в полеміку більш прагматично налаштовані дописувачі.

Та ще третій день Великодня, в церквах правиться. Яке садження картоплі?

У нас працюють і садять, по три дні ніхто не святкує. У неділю служба, і все.

На третій день Великодня?

А що не так?

Це сорт Зібровка?

Павле Миколайовичу, ви з Габріеллою такі гарні господарі. Христос Воскрес! Гарного вам врожаю.

До слова, церква не забороняє працювати на землі після Великодня, не йдеться про це й у Біблії. Факти ICTV раніше розповідали проте, що не можна робити на третій день після великого православного свята.

Фото: Павло Зібров