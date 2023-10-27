Співачка Світлана Лобода (Loboda) презентувала новий українськомовний ліричний трек про кохання. Пісня отримала назву Київ – Ніцца.

Нова робота артистки вийшла чуттєвою та романтичною. Вона про те, наскільки важко кохати на відстані, і що почуття та серце ніяк не обманути.

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– Ти кажеш – треба забути тебе, але як бути, якщо кохання і досі живе, якщо в голові все це, можемо обманути інших, а не серце, – співає Світлана.

Коментуючи власний трек в Instagram, співачка побажала, щоб любов кожного завжди вела за вірними координатами.

Шанувальники оцінили новую роботу Лободи, зазначивши, що цей трек стане хітом.

Так ніжно і талановито.

Неймовірно гарна пісня.

Ця пісня буде в чартах обов’язково. Зворушливо та ніжно!

Трек осені.

Це щось неймовірне. Така романтична пісня.

Дуже актуально… Зараз багато людей у розлуці… Всіх розкидало по різних країнах.

Як чудово звучить, наскільки українська мова милозвучна, аж сироти по шкірі, – пишуть у коментарях під піснею.

До слова, нещодавно Світлана Лобода заінтригувала шанувальників фото. На кадрі вона засвітила каблучку на пальці, тримаючи чоловічу руку. Також на знімку можна було побачити букет, що нагадує весільній. Цілком можна припустити, що це фото з майбутнього кліпу артистки до пісні Київ – Ніцца.