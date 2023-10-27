Певица Светлана Лобода (Loboda) презентовала новый украиноязычный лирический трек о любви. Песня получила название Київ — Ніцца.

Новая работа артистки получилась чувственной и романтичной. Она о том, насколько трудно любить на расстоянии, и что чувства и сердце никак не обмануть.

Сейчас смотрят

— Ти кажеш — треба забути тебе, але як бути, якщо кохання і досі живе, якщо в голові все це, можемо обманути інших, а не серце, — поет Светлана.

Комментируя собственный трек в Instagram, певица пожелала, чтобы любовь каждого всегда вела по верным координатам.

Поклонники оценили новую работу Лободы, отметив, что этот трек станет хитом.

Так нежно и талантливо.

Невероятно красивая песня.

Эта песня будет в чартах обязательно. Трогательно и нежно!

Трек осени.

Это что-то невероятное. Такая романтичная песня.

Очень актуально… Сейчас много людей в разлуке… Всех разбросало по разным странам.

Как прекрасно звучит, насколько украинский язык мелодичный, мурашки по коже, — пишут в комментариях под песней.

К слову, недавно Светлана Лобода заинтриговала поклонников фото. На кадре она засветила кольцо на пальце, держа мужскую руку. Также на снимке можно было увидеть букет, напоминающий свадебный. Вполне можно предположить, что это фото из будущего клипа артистки к песне Київ — Ніцца.