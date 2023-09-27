Лідер гурту Без обмежень Сергій Танчинець розлучається зі своєю дружиною Ганною через майже 15 років шлюбу. Про це він заявив у соцмережах.

Артист зазначив, що в цій ситуації немає винних, і вони разом пройшли непростий, але чудовий шлях. Судячи з публікації музиканта, Сергій та Ганна не тримають одне на одного образи, адже він сподівається, що нові шляхи будуть легкими для обох. Що стосується дітей, то колишня пара залишиться для них люблячими батьками.

Музикант також додав, що не збирається коментувати це рішення, і закликав не засуджувати те, що відбувається публічно.

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– Дуже прошу утриматися від засудження і поставитися з повагою до нашого вибору! – додав Сергій.

Користувачі мережі відреагували на розлучення підтримкою:

Так буває, головне залишатися в цій ситуації людьми. Судячи з повідомлення, у вас усе так і є.

Усе буде добре, головне, щоб були живі та здорові.

Шкода, ви хороша пара. Але життя триває у ваших дітлахах.

Ваші зірки палали неймовірно, тож нехай це світло сяє й надалі у ваших серцях, хоч би які були шляхи.

Нещодавно стало відомо, що Г’ю Джекман і акторка Деборра-Лі Фернесс розлучаються через 27 років шлюбу. Зараз пара продає свій будинок мрії і ділитиме капітал у $290 млн порівну. Їхній шлюб підкосили обмеження під час пандемії Covid-19 – кохання просто перетворилося на дружбу.

Фото: Сергій Танчинець