Канадський актор Раян Ґослінґ і акторка Єва Мендес таємно одружилися після 11 років стосунків.

Про це випадково проговорилася сама акторка, назвавши 42-річного Ґослінґа в прямому ефірі шоу Today своїм чоловіком.

– Усі тут такі гостинні, і мій чоловік Раян тут, і ми чудово проводимо час, – сказала 48-річна Єва.

Схоже, актори нарешті узаконили свої стосунки. Зазначимо, разом вони з 2011 року. Пара познайомилися на зйомках фільму П’яна різдвяна історія.

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У Раяна і Єви є двоє спільних дітей – восьмирічна Есмеральда і семирічна Амада.