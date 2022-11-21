Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Після 11 років спільного життя: Раян Ґослінґ та Єва Мендес таємно одружилися

21 Листопада 2022, 09:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Після 11 років спільного життя: Раян Ґослінґ та Єва Мендес таємно одружилися
Джерело: Getty Images

Канадський актор Раян Ґослінґ і акторка Єва Мендес таємно одружилися після 11 років стосунків.

Про це випадково проговорилася сама акторка, назвавши 42-річного Ґослінґа в прямому ефірі шоу Today своїм чоловіком.

– Усі тут такі гостинні, і мій чоловік Раян тут, і ми чудово проводимо час, – сказала 48-річна Єва.

Схоже, актори нарешті узаконили свої стосунки. Зазначимо, разом вони з 2011 року. Пара познайомилися на зйомках фільму П’яна різдвяна історія.

Зараз дивляться

У Раяна і Єви є двоє спільних дітей – восьмирічна Есмеральда і семирічна Амада.

Читайте також:
ГослингЙого історія має бути розказана: Раян Гослінг розповів, чому погодився на роль Кена в Барбі

Джерело
Daily Mail
Теги
Раян Гослінг
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь