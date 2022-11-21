Канадский актер Райан Гослинг и актриса Ева Мендес тайно поженились после 11 лет отношений.

Об этом случайно проговорилась сама актриса, назвав 42-летнего Гослинга в прямом эфире шоу Today своим мужем.

— Все здесь такие гостеприимные, и мой муж Райан здесь, и мы отлично проводим время, — сказала 48-летняя Ева.

Похоже, актеры наконец-то узаконили свои отношения. Отметим, вместе они с 2011 года. Пара познакомились на съемках фильма Пьяная рождественская история.

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У Райана и Евы есть двое совместных детей — восьмилетняя Эсмеральда и семилетняя Амада.