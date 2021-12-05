У віці 75 років пішов із життя відомий продюсер та кінокритик Марк Рудінштейн. Раніше його госпіталізували у Москві із серцевим нападом.
Кінопродюсер помер у неділю, 5 грудня. Про це у коментарі російським ЗМІ повідомила його дружина Наталія Рудінштейн.
– Марк помер. Дякую за співчуття. Немає сил щось говорити, – зазначила вона.
За словами дружини кінокритика, напередодні її чоловіка госпіталізували до лікарні із серцевим нападом. Продюсер переніс екстрену операцію та перебував у важкому стані.
За даними ЗМІ, творець кіно не реагував на зовнішні подразники, медичні працівники підключили його до зонда для харчування.
Марк Рудінштейн – продюсер, актор та кінокритик. Він заснував відкритий щорічний російський кінофестиваль Кінотавр, який працює з 1991 року.
Діяч кіносфери був тричі одружений. У нього залишилася сім’я: дочка Наталя від першого шлюбу та дружина Наталія Рудінштейн.