У віці 75 років пішов із життя відомий продюсер та кінокритик Марк Рудінштейн. Раніше його госпіталізували у Москві із серцевим нападом.

Кінопродюсер помер у неділю, 5 грудня. Про це у коментарі російським ЗМІ повідомила його дружина Наталія Рудінштейн.

– Марк помер. Дякую за співчуття. Немає сил щось говорити, – зазначила вона.

За словами дружини кінокритика, напередодні її чоловіка госпіталізували до лікарні із серцевим нападом. Продюсер переніс екстрену операцію та перебував у важкому стані.

За даними ЗМІ, творець кіно не реагував на зовнішні подразники, медичні працівники підключили його до зонда для харчування.

Марк Рудінштейн – продюсер, актор та кінокритик. Він заснував відкритий щорічний російський кінофестиваль Кінотавр, який працює з 1991 року.

Діяч кіносфери був тричі одружений. У нього залишилася сім’я: дочка Наталя від першого шлюбу та дружина Наталія Рудінштейн.