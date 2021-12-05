В возрасте 75 лет ушел из жизни известный продюсер и кинокритик Марк Рудинштейн. Ранее его госпитализировали в Москве с сердечным приступом.

Кинопродюсер умер в воскресенье, 5 декабря. Об этом в комментарии российским СМИ сообщила его супруга Наталья Рудинштейн.

— Марк умер. Спасибо за соболезнования. Нет сил что-либо говорить, — отметила она.

По словам жены кинокритика, накануне ее мужа госпитализировали в больницу с сердечным приступом. Продюсер перенес экстренную операцию и находился в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, создатель кино не реагировал на внешние раздражители, медицинские работники подключили его к зонду для питания.

Марк Рудинштейн — продюсер, актер и кинокритик. Он основал открытый российский ежегодный кинофестиваль Кинотавр, который работает с 1991 года.

Деятель киносферы был трижды женат. У него осталась семья: дочь Наталья от первого брака и жена Наталья Рудинштейн.