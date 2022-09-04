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Пішла епоха, в якій ми здобули свободу: Пугачова про смерть Горбачова

4 Вересня 2022, 13:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Пішла епоха, в якій ми здобули свободу: Пугачова про смерть Горбачова
Джерело: Алла Пугачова

Співачка Алла Пугачова висловилася про смерть колишнього президента СРСР Михайла Горбачова. Артистка наголосила, що давно так не плакала.

– Пішла епоха, в якій ми здобули свободу, перестали бути імперією зла для всього світу і зник страх за майбутнє своїх дітей. Головне. Горбачов відкидав насильство як спосіб політики та утримання власної влади, – зазначила Пугачова в Instagram.

Виконавиця додала, що всі не без гріха та політики в тому числі. Головне – щоб помилки не були смертельними для всього людства.

– Кудись зникло людинолюбство та шляхетність. Зникло вміння йти на компроміс, якщо цей компроміс на користь народу, який мріє жити без тривоги за майбутнє своїх дітей. Давайте шукати разом. Сподіваюся ще не пізно, – наголосила Алла.

Нагадаємо, у вівторок, 30 серпня, стало відомо, що Михайло Горбачов помер. Політик пішов із життя на 92-му році життя. Причина смерті – важка та тривала хвороба.

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Теги
Алла Пугачова Михайло Горбачов Смерть
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