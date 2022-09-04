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Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу: Пугачева о смерти Горбачева

4 сентября 2022, 13:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу: Пугачева о смерти Горбачева
Источник: Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева высказалась о смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Артистка отметила, что давно так не плакала.

— Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть империей зла для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. Главное. Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти, — отметила Пугачева в Instagram.

Исполнительница добавила, что все не без греха, и политики в том числе. Главное — чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества.

— Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе. Надеюсь, еще не поздно, — подчеркнула Алла.

Напомним, во вторник, 30 августа, стало известно, что Михаил Горбачев умер. Политик ушел из жизни на 92-ом году жизни. Причина смерти — тяжелая и продолжительная болезнь.

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Теги
Алла Пугачева Михайло Горбачов Смерть
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