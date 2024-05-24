Акторка Катерина Тишкевич розповіла про результати лікування транскраніальною магнітною стимуляцією (ТМС). Артистка, яка бореться із сильним головним болем, пройшла вже 16 процедур.

Тишкевич про результати лікування ТМС

Протягом багатьох років Тишкевич страждає від виснажливого головного болю. Акторка перепробувала вже безліч методів його лікування і робить це донині. Наразі Катерина проходить лікування ТМС. Каже, результат є, хоч самі болі не минули.

Зараз дивляться

– Голова поки що болить, але керівник цієї клініки з Ізраїлю сказав, що головний біль як симптом піде в останню чергу. Але результати точно є. Я стала набагато активнішою, у мене з’явилося більше ресурсу це все переносити. Я не плакала вже майже місяць взагалі, для мене це результат, – зазначила акторка.

Також вона додала, що зникли симптоми депресії й останнім часом вона забула про тривожність.

Раніше Тишкевич показала лікування головного болю. Метод ТМС дозволяє неінвазивно стимулювати кору головного мозку за допомогою коротких магнітних імпульсів.