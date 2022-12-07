Британська акторка Кейт Вінслет розповіла, що зазнавала цькування через свою фігуру. Спершу – коли їй було 14 і вона навчалася у театральній студії.

За словами 47-річної зірки фільму Титанік, тоді керівник їй казав, що вона товстуха, тож і гратиме на сцені таких.

Кейт провела паралель того часу з жорстокістю в соцмережах зараз, зазначивши, що деяким жінкам важко з цим впоратися і згодом вони не пишаються своїм тілом.

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– Це дуже неприємно, люди зазнають критики, з якою молода і вразлива людина не може впоратися… Але в кіноіндустрії все справді змінюється. Коли я була молодша, моєму агенту телефонували і запитували: – Яка в неї вага? Я не жартую. Тож приємно, що ситуація почала змінюватися, – каже Вінслет.

Зазначає, захоплюється своєю 22-річною донькою Мією Тріплтон, оскільки вона впевненіша у собі, ніж сама Кейт була в її віці.

– Покоління моєї доньки здатне постояти за себе. Вони вже засвоїли, що їх почують. Очевидно, не в кожній ситуації, але вони вміють використовувати свій голос, особливо молоді жінки. Мене це вражає. Коли я була молодша, ви говорили, тільки коли до вас зверталися. Нині молоді жінки сильніші. І вони більше пишаються своїм тілом, – наголосила акторка.

Вона додала, що критика свого часу підірвала її впевненість у собі. Коли їй було 20, багато хто говорив про зайву вагу.

– Я все ще з’ясовувала, ким я є! А вони коментували мій розмір, вони оцінювали мою вагу, вони друкували ймовірну дієту, на якій я сиділа. Це було неприємно читати. Це підірвало мою впевненість. Я не хотіла їхати до Голлівуду, – згадує зірка.

Додає, навчилася не звертати уваги на критику лише в 2000 році, коли народила доньку. Наразі акторка забороняє ретушувати свої фото.