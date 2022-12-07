Британская актриса Кейт Уинслет рассказала, что подвергалась травле из-за своей фигуры. Сперва — когда ей было 14 и она училась в театральной студии.

По словам 47-летней звезды фильма Титаник, тогда руководитель ей говорил, что она толстуха, поэтому и играть на сцене будет таких.

Кейт провела параллель того времени с жестокостью в соцсетях сейчас, отметив, что некоторым женщинам трудно с этим справится и впоследствии они не гордятся своим телом.

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— Это очень неприятно, люди подвергаются критике, с которой молодой и уязвимый человек не может справиться… Но в киноиндустрии все действительно меняется. Когда я была моложе, моему агенту звонили и спрашивали: Какой у нее вес? Я не шучу. Так что приятно, что ситуация начала меняться, — говорит Уинслет.

Отмечает, восхищается своей 22-летней дочерью Мией Триплтон. Поскольку она увереннее в себе, чем сама Кейт была в ее возрасте.

— Поколение моей дочери способно постоять за себя. Они уже усвоили, что их услышат. Очевидно, не в каждой ситуации, но они умеют использовать свой голос — особенно молодые женщины. Меня это поражает. Когда я была моложе, вы говорили, только когда к вам обращались. Сейчас молодые женщины сильнее. И они больше гордятся своим телом, — подчеркнула актриса.

Она добавила, что критика в свое время подорвала ее уверенность в себе. Когда ей было 20, многие говорили о лишнем весе.

— Я все еще выясняла, кем я являюсь! А они комментировали мой размер, они оценивали мой вес, они печатали предполагаемую диету, на которой я сидела. Это было неприятно читать. Это подорвало мою уверенность. Я не хотела ехать в Голливуд, — вспоминает звезда.

Добавляет, научилась не обращать внимания на критику только в 2000 году, когда родила дочь. Сейчас же актриса запрещает кому-либо ретушировать свои фото.