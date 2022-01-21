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Під устриці та просекко: Баста знову дасть концерт в Одесі

21 Січня 2022, 12:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Під устриці та просекко: Баста знову дасть концерт в Одесі
Джерело: Баста

Скандальний репер Баста знову їде з концертом в Україну. Виступ музиканта запланований на лютий.

Баста виступить із концертом в Одесі. Виконавець з’явиться перед глядачами в місцевому ресторані Хмари на День закоханих, який відзначають 14 лютого. Початок концерту заплановано на 22.00.

Ціни на квитки на сайті ресторану не вказані. Факти ICTV уточнили інформацію. Так, вартість квитка з особи – 8 500 тис. грн і 9 500 тис. грн. У депозит входять устриці, сирна та фруктова тарілки, а також пляшка просекко.

Кожен приїзд Басти в Україну викликає бурхливе обговорення, хтось радіє концерту репера, а хтось категорично проти.

  • Неймовірно!
  • Сильно!
  • Ура, Баста!
  • Клас! Він мені дуже подобається!
  • Дивно від господарів таких шановних закладів бачити анонс таких концертів.
  • Гроші не пахнуть? Готові продати і рідну матір.
  • Це буде ганьба! Не чекав такого від улюбленого ресторану.
  • Воно того не варте! Скасуйте концерт. – Пишуть користувачі мережі.
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Перед цим концерт Басти відбувся у грудні 2021 у Києві. Тоді не обійшлося без інцидентів, оскільки активісти намагалися перервати початок виступу.

Нагадаємо, що в січні 2018 року Басті заборонили в’їзд в Україну, оскільки артист виступав в анексованому Криму. У вересні 2020 року Мінкульт виключив репера зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України та яким заборонено в’їзд на територію нашої країни.

Нині репер знову почав активно гастролювати Україною.

Теги
Концерт , Одеса , Репер Баста
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