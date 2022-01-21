Скандальный рэпер Баста снова едет с концертом в Украину. Выступление музыканта запланировано на февраль.

Баста выступит с концертом в Одессе. Исполнитель появится перед зрителями в местном ресторане Облака на День всех влюбленных, который отмечают 14 февраля. Начало концерта запланировано на 22.00.

Стоит отметить, что цены на билеты на сайте ресторана не указаны. Факты ICTV уточнили информацию. Так, стоимость билета с человека — 8 500 тыс. грн и 9 500 тыс. грн. В депозит входят устрицы, сырная и фруктовая тарелки, а также бутылка просекко.

Каждый приезд Басты в Украину вызывает бурное обсуждение, кто-то рад концерту рэпера, а кто-то категорически против.

Невероятно!

Сильно!

Ура, Баста!

Класс! Он мне очень нравится!

Странно от хозяев таких уважаемых заведений видеть анонс таких концертов.

Деньги не пахнут? Готовы продать и мать родную.

Это будет позор! Не ожидал такого от любимого ресторана.

Оно того не стоит! Отмените концерт. — Пишут пользователи сети.

Перед этим концерт Басты состоялся в декабре 2021 в Киеве. Тогда не обошлось без инцидентов, поскольку активисты всячески пытались прервать начало выступления.

Напомним, что в январе 2018 года Басте запретили въезд в Украину, поскольку артист выступал в аннексированном Крыму. В сентябре 2020 года Минкульт исключил рэпера из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины и которым запрещен въезд на территорию нашей страны.

Теперь рэпер снова стал активно гастролировать по Украине.