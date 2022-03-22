В Вышгородском районе пропал журналист и фотограф Максим Левин. Об этом заявил его друг Маркиян Лисейко.

— Макс Левин работал в зонах боевых действий, и в последний раз выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе под Киевом. После начала активных боевых действий в том районе, Макс мог получить ранения или попасть в плен к россиянам, — сообщается на Facebook-странице Института Массовой Информации.

Так, Маркиян сейчас занимается поиском пропавшего коллеги, с которым они создали проект Afterilovaisk для сохранения истории и событий августа 2014 года под Иловайском.

Сообщается, что Максим поехал на собственном автомобиле снимать боевые действия, и оставил свой транспорт возле села Гута-Межигорская. После этого он направился в сторону села Мощун. Последнее сообщение его датировалось 13 марта в 11:23, после чего он не заходил в соцсети и не выходил на связь.

Максим Левин родился в 1981 году в Киевской области. Он работает в качестве фотокорреспондента и документального фотографа. Он активно сотрудничал с крупными изданиями и агентствами — Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его работы использовали многие зарубежные СМИ, чтобы показать все изнутри войны Украины с Россией.