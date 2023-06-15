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Під час тривоги: Дмитро Монатик влаштував концерт в укритті

15 Червня 2023, 09:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дмитрий Монатик
Джерело: Monatik

Мультиартист Дмитро Монатик (Monatik) провів концерт у бомбосховищі. Під час його виступу в Прилуках спрацювала повітряна тривога, а тому і команда артиста, і глядачі змушені були переміститися в безпечне місце.

Незважаючи на велику кількість людей і оркестр, який акомпанував Дмитру, в укритті помістилися всі, а Монатик подякував організаторам за професійний підхід до цього питання.

– Безпека понад усе! Не нехтуємо повітряною тривогою і продовжуємо наш благодійний концерт ART Оборона в бомбосховищі! Прилуки, дякую вам за зібраність та організованість! Шановні музиканти, для мене велика честь знову і знову грати з вами, – написав Монатик в Instagram.

У коментарях шанувальники подякували артисту за такий концерт, а деякі також висловили жаль, що не змогли на ньому побувати.

  • Дивовижний концерт! Такого професіоналізму не бачила навіть у серіалах! Усі страхи попадали, ви – сила!
  • Неймовірно сильні духом люди!
  • Була на цьому концерті! Монатик, ви великий молодець! Багато позитивних емоцій!
  • Неймовірна енергія! Чекатиму на вас знову!
  • На такий концерт і я б сходила.
  • Усе пропустила.
  • Емоції зашкалюють! Дякуємо і чекаємо знову, – пишуть у коментарях.
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