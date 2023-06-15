Мультиартист Дмитро Монатик (Monatik) провів концерт у бомбосховищі. Під час його виступу в Прилуках спрацювала повітряна тривога, а тому і команда артиста, і глядачі змушені були переміститися в безпечне місце.
Незважаючи на велику кількість людей і оркестр, який акомпанував Дмитру, в укритті помістилися всі, а Монатик подякував організаторам за професійний підхід до цього питання.
– Безпека понад усе! Не нехтуємо повітряною тривогою і продовжуємо наш благодійний концерт ART Оборона в бомбосховищі! Прилуки, дякую вам за зібраність та організованість! Шановні музиканти, для мене велика честь знову і знову грати з вами, – написав Монатик в Instagram.
У коментарях шанувальники подякували артисту за такий концерт, а деякі також висловили жаль, що не змогли на ньому побувати.
- Дивовижний концерт! Такого професіоналізму не бачила навіть у серіалах! Усі страхи попадали, ви – сила!
- Неймовірно сильні духом люди!
- Була на цьому концерті! Монатик, ви великий молодець! Багато позитивних емоцій!
- Неймовірна енергія! Чекатиму на вас знову!
- На такий концерт і я б сходила.
- Усе пропустила.
- Емоції зашкалюють! Дякуємо і чекаємо знову, – пишуть у коментарях.