Мультиартист Дмитро Монатик (Monatik) провів концерт у бомбосховищі. Під час його виступу в Прилуках спрацювала повітряна тривога, а тому і команда артиста, і глядачі змушені були переміститися в безпечне місце.

Незважаючи на велику кількість людей і оркестр, який акомпанував Дмитру, в укритті помістилися всі, а Монатик подякував організаторам за професійний підхід до цього питання.

– Безпека понад усе! Не нехтуємо повітряною тривогою і продовжуємо наш благодійний концерт ART Оборона в бомбосховищі! Прилуки, дякую вам за зібраність та організованість! Шановні музиканти, для мене велика честь знову і знову грати з вами, – написав Монатик в Instagram.

У коментарях шанувальники подякували артисту за такий концерт, а деякі також висловили жаль, що не змогли на ньому побувати.